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И
В
Н
П
Мячи
Очки
14
Жемчужина
34
10
10
14
52:62
40
15
Крылья Советов
34
9
12
13
37:47
39
16
Океан
34
10
8
16
28:40
38
17
Ростов
34
8
12
14
35:52
36
18
Асмарал
34
7
6
21
28:53
27
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Результаты
10.11.1993
10 нояб. 1993
ср
0:00
Ротор
5 : 1
Океан
10.11.1993
10 нояб. 1993
ср
0:00
36 тур
Ротор
5
Океан
1
Чемпионат России , 36 тур
07.11.1993
07 нояб. 1993
вс
0:00
Текстильщик
2 : 1
Океан
07.11.1993
07 нояб. 1993
вс
0:00
35 тур
Текстильщик
2
Океан
1
Чемпионат России , 35 тур
27.10.1993
27 окт. 1993
ср
0:00
Океан
2 : 0
Крылья Советов
27.10.1993
27 окт. 1993
ср
0:00
34 тур
Океан
2
Крылья Советов
0
Чемпионат России , 34 тур
24.10.1993
24 окт. 1993
вс
0:00
Океан
0 : 1
Торпедо
24.10.1993
24 окт. 1993
вс
0:00
33 тур
Океан
0
Торпедо
1
Чемпионат России , 33 тур
14.10.1993
14 окт. 1993
чт
0:00
Спартак
1 : 1
Океан
14.10.1993
14 окт. 1993
чт
0:00
32 тур
Спартак
1
Океан
1
Чемпионат России , 32 тур
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