Океан

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Таблица

И В Н П Мячи Очки
14
Жемчужина
34 10 10 14 52:62 40
15
Крылья Советов
34 9 12 13 37:47 39
16
Океан
34 10 8 16 28:40 38
17
Ростов
34 8 12 14 35:52 36
18
Асмарал
34 7 6 21 28:53 27
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Результаты
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср 0:00
Ротор
5 : 1
Океан
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср 0:00
36 тур
Ротор
5
Океан
1
Чемпионат России , 36 тур
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс 0:00
Текстильщик
2 : 1
Океан
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс 0:00
35 тур
Текстильщик
2
Океан
1
Чемпионат России , 35 тур
27.10.1993 27 окт. 1993 ср 0:00
Океан
2 : 0
Крылья Советов
27.10.1993 27 окт. 1993 ср 0:00
34 тур
Океан
2
Крылья Советов
0
Чемпионат России , 34 тур
24.10.1993 24 окт. 1993 вс 0:00
Океан
0 : 1
Торпедо
24.10.1993 24 окт. 1993 вс 0:00
33 тур
Океан
0
Торпедо
1
Чемпионат России , 33 тур
14.10.1993 14 окт. 1993 чт 0:00
Спартак
1 : 1
Океан
14.10.1993 14 окт. 1993 чт 0:00
32 тур
Спартак
1
Океан
1
Чемпионат России , 32 тур
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