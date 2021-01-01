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Текстильщик VS Океан
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Текстильщик - Океан: 07 ноября 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
2:1
Текстильщик - Океан: 07 ноября 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Океан
Находка
РПЛ, 35 тур
РПЛ,
35 тур
Россия
7 нояб. 1993, -:- МСК
7.11.1993, -:- МСК
воскресенье
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
07.11.1993
07 нояб. 1993
вс
-:-
Текстильщик
2 : 1
Океан
07.11.1993
07 нояб. 1993
вс
-:-
Текстильщик
2
Океан
1
12.03.1993
12 марта 1993
пт
-:-
Океан
0 : 0
Текстильщик
12.03.1993
12 марта 1993
пт
-:-
Океан
0
Текстильщик
0
09.07.1992
09 июля 1992
чт
23:00
Океан
2 : 0
Текстильщик
09.07.1992
09 июля 1992
чт
23:00
Океан
2
Текстильщик
0
24.04.1992
24 апр. 1992
пт
23:00
Текстильщик
1 : 0
Океан
24.04.1992
24 апр. 1992
пт
23:00
Текстильщик
1
Океан
0