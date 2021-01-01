Текстильщик - Океан: 07 ноября 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
2:1

Текстильщик - Океан: 07 ноября 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Океан
Находка
РПЛ, 35 тур

РПЛ,

35 тур

Россия
7 нояб. 1993, -:- МСК
7.11.1993, -:- МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

07.11.1993 07 нояб. 1993 вс -:-
Текстильщик
2 : 1
Океан
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс -:-
Текстильщик
2
Океан
1
12.03.1993 12 марта 1993 пт -:-
Океан
0 : 0
Текстильщик
12.03.1993 12 марта 1993 пт -:-
Океан
0
Текстильщик
0
09.07.1992 09 июля 1992 чт 23:00
Океан
2 : 0
Текстильщик
09.07.1992 09 июля 1992 чт 23:00
Океан
2
Текстильщик
0
24.04.1992 24 апр. 1992 пт 23:00
Текстильщик
1 : 0
Океан
24.04.1992 24 апр. 1992 пт 23:00
Текстильщик
1
Океан
0