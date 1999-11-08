Жемчужина

Сочи
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И В Н П Мячи Очки
13
Ротор
30 7 10 13 36:51 31
14
Черноморец
30 7 8 15 31:49 29
15
Жемчужина
30 5 11 14 29:55 26
16
Шинник
30 5 9 16 21:45 24
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Результаты
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн 0:00
Жемчужина
1 : 1
Торпедо
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн 0:00
30 тур
Жемчужина
1
Торпедо
1
Чемпионат России , 30 тур
29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
Ростов
2 : 1
Жемчужина
29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
29 тур
Ростов
2
Жемчужина
1
Чемпионат России , 29 тур
22.10.1999 22 окт. 1999 пт 23:00
Жемчужина
2 : 2
Ротор
22.10.1999 22 окт. 1999 пт 23:00
28 тур
Жемчужина
2
Ротор
2
Чемпионат России , 28 тур
15.10.1999 15 окт. 1999 пт 23:00
ЦСКА
3 : 0
Жемчужина
15.10.1999 15 окт. 1999 пт 23:00
27 тур
ЦСКА
3
Жемчужина
0
Чемпионат России , 27 тур
02.10.1999 02 окт. 1999 сб 23:00
Жемчужина
3 : 7
Спартак
02.10.1999 02 окт. 1999 сб 23:00
26 тур
Жемчужина
3
Спартак
7
Чемпионат России , 26 тур
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