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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Казим-Ричардс 72
Кубок Англии, 1/8 финала
Кубок Англии,
1/8 финала
Англия
16 февр. 2013, 18:00 МСК
16.02.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
0
Щесны
Войцех Щесны
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Коклен
Франсис Коклен
90
0
Жервиньо
Жервиньо
70
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Росицки
Томаш Росицки
71
0
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
71
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Санья
Бакари Санья
0
Касорла
Санти Касорла
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Подольски
Лукас Подольски
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
Блэкберн
мин
0
Кин
Джейк Кин
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Хэнли
Грант Хэнли
90
0
Орр
Брэдли Орр
90
0
Ольссон
Маркус Ольссон
62
0
Улльямсон
Ли Улльямсон
90
0
Лоу
Джейсон Лоу
90
0
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
72'
72'
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Роудс
Джордан Роудс
83
Запасные
0
Усаи
Себастьян Усаи
0
Живе
Гаэль Живе
0
Рекик
Карим Рекик
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Нунеш
Фабиу Нунеш
0
Гомеш
Нуну Гомеш
0
Гудвилли
Дэвид Гудвилли