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Запасные
Главный тренер
Лионель Скалони
мин
Запасные
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
События
Матч окончен 1:0
87'
Замена
87'
Замена
82'
Замена
Замена
81'
Замена
81'
78'
Желтая карточка
Замена
72'
66'
Замена
66'
Замена
Замена
59'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
34'
16'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
10'
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Прошлые матчи
Новости
26 ноября 2020, 00:10
08 декабря 2020, 23:41
13 ноября 2020, 10:48
14 октября 2020, 10:45
09 октября 2020, 10:24
1
13 июля 2019, 00:14