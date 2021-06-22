Аргентина - Парагвай: 22 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Аргентина
Гомес 10
1:0

Аргентина - Парагвай: 22 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Парагвай
Кубок Америки, 3 тур

Кубок Америки,

3 тур
22 июня 2021, 3:00 МСК
22.06.2021, 3:00 МСК
вторник
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Аргентина
мин
23
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
3
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
6
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
13
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
26
Молина
Науэль Молина
90
5
Паредес
Леандро Паредес
81
18
Родригес
Гидо Родригес
90
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
81
10
Месси
Лионель Месси
90
9
Агуэро
Серхио Агуэро
59
24
Гомес
Алехандро Гомес
10'
10'
72
Запасные
1
Армани
Франко Армани
-
12
Маркесин
Агустин Маркесин
-
8
Акунья
Маркос Акунья
-
25
Мартинес
Лисандро Мартинес
-
2
Мартинес
Лукас Мартинес
-
4
Монтиэль
Гонсало Монтиэль
-
7
де Пауль
Родриго де Пауль
18
16
Корреа
Хоакин Корреа
31
17
Домингес
Николас Домингес
9
21
Корреа
Анхель Корреа
9
22
Мартинес
Лаутаро Мартинес
-
27
Альварес
Хулиан Альварес
-
Главный тренер
Лионель Скалони
Парагвай
мин
19
Арсамендия
Сантьяго Арсамендия
90
1
Сильва
Антони Сильва
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
6
Алонсо
Хуниор Алонсо
90
13
Эспинола
Альберто Эспинола
90
14
Кубас
Адриан Кубас
66
26
Пирис
Роберт Пирис
82
10
Альмирон
Мигель Альмирон
90
17
Каку
Каку
66
11
Ромеро
Анхел Ромеро
87
9
Авалос
Габриэль Авалос
87
Запасные
22
Ортис
Херардо Ортис
-
12
Агилар
Альфредо Агилар
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
3
Альдрете
Омар Альдрете
-
2
Рохас
Роберт Рохас
-
24
Мартинес
Эктор Мартинес
-
21
Ромеро
Оскар Ромеро
24
5
Хименес
Гастон Хименес
-
16
Лусена
Анхель Лусена
24
18
Самудио
Брайан Самудио
3
8
Richard Sánchez
Richard Sánchez
8
7
Carlos González
Carlos González
3
Главный тренер
Эдуардо Бериццо

События

Матч окончен 1:0
87'
Замена
Брайан Самудио
Габриэль Авалос
87'
Замена
Carlos González
Анхел Ромеро
82'
Замена
Richard Sánchez
Роберт Пирис
Замена
Николас Домингес
Леандро Паредес
81'
Замена
Анхель Корреа
Анхель Ди Мария
81'
78'
Желтая карточка
Анхель Лусена
Замена
Родриго де Пауль
Алехандро Гомес
72'
66'
Замена
Оскар Ромеро
Каку
66'
Замена
Анхель Лусена
Адриан Кубас
Замена
Хоакин Корреа
Серхио Агуэро
59'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
Леандро Паредес
34'
16'
Желтая карточка
Густаво Гомес
ГОЛ! 1:0
Алехандро Гомес
10'
Начало матча

Прошлые матчи

22.06.2021 22 июня 2021 вт 3:00
Аргентина
1 : 0
Парагвай
22.06.2021 22 июня 2021 вт 3:00
Аргентина
1
Парагвай
0
13.11.2020 13 нояб. 2020 пт 3:00
Аргентина
1 : 1
Парагвай
13.11.2020 13 нояб. 2020 пт 3:00
Аргентина
1
Парагвай
1

Новости

Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию
#Хосе Луис Чилаверт
24 декабря 2020, 23:54
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
#Диего Марадона
26 ноября 2020, 00:10
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
03 июня 2020, 12:55
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно
#музыка
20 мая 2020, 22:57
# Новости матча
🎯 Месси после гола Чили установил рекорд Аргентины по голам в официальных матчах
15 июня, 13:37
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Умер тренер Алехандро Сабелья. Он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014
08 декабря 2020, 23:41
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
1
09 октября 2020, 10:24
1
Месси вручили трофей в сборной Аргентины после победы над Бразилией. Матч был товарищеским
15 ноября 2019, 23:28
В Аргентине в матче любителей мальчик отбил пенальти и умер
13 июля 2019, 00:14