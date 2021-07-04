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Кубок Америки
Аргентина VS Эквадор
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Аргентина - Эквадор: 04 июля 2021 смотреть онлайн
Аргентина
-:-
Аргентина - Эквадор: 04 июля 2021 смотреть онлайн
Эквадор
Кубок Америки, 1/4 финала
Кубок Америки,
1/4 финала
4 июля 2021, 4:00 МСК
4.07.2021, 4:00 МСК
воскресенье
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Аргентина
мин
-
Месси
Лионель Месси
-
Гомес
Алехандро Гомес
-
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Главный тренер
Лионель Скалони
Прошлые матчи
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
3:30
Аргентина
1 : 0
Эквадор
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
3:30
Аргентина
1
Эквадор
0
Новости
Месси получил сюрприз на день рождения: игроки сборной спели в его номере, подарили вино, канистру с водой и кепку
#Лионель Месси
24 июня, 20:32
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
#Диего Марадона
26 ноября 2020, 00:10
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
03 июня 2020, 12:55
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно
#музыка
20 мая 2020, 22:57
#
Новости матча
Месси сыграл в 148-м матче за Аргентину и установил национальный рекорд
29 июня, 14:20
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки. Бразилия сыграет с Перу, Уругвай – с Колумбией
29 июня, 12:53
Венесуэла и Боливия вылетели с Кубка Америки. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай прошли в 1/4 финала
28 июня, 12:51
🎯 Месси после гола Чили установил рекорд Аргентины по голам в официальных матчах
15 июня, 13:37
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Умер тренер Алехандро Сабелья. Он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014
08 декабря 2020, 23:41
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45