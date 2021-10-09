Андорра - Англия: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Андорра
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Андорра - Англия: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Англия
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур

Отбор ЧМ. Европа,

7 тур
9 окт. 2021, 21:45 МСК
9.10.2021, 21:45 МСК
суббота
Cтадион Эстади Насьонал
Эстади Насьонал
Андорра-ла-Велья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Андорра
мин
17
Сервос
Жоан Сервос
1
Хосеп Гомес
Хосеп Гомес
22
Куку
Куку
15
Сан Николас
Мойсес Сан Николас
18
Рубио
Хесус Рубио
4
Ребес
Марк Ребес
3
Валес
Марк Валес
8
Виейра
Марсио Виейра
10
Алаез
Жорди Алаез
19
Льовера
Макс Льовера
16
Мартинес
Алешандре Мартинес
Запасные
5
Эмили Гарсия
Эмили Гарсия
-
2
Мартинес
Кристиан Мартинес
-
19
Родригес
Адриан Родригес
-
6
Алаведра
Альберт Алаведра
-
7
Пужоль
Марк Пужоль
-
21
Гарсия
Марк Гарсия
-
11
Морено
Серхи Морено
-
23
Клементе
Людовик Клементе
-
9
Санчес
Аарон Санчес
-
14
Сан-Никола
Луиджи Сан-Никола
-
Англия
мин
1
Поп
Ник Поп
3
Чилвел
Бен Чилвел
6
Коди
Конор Коди
5
Стоунз
Джон Стоунз
2
Джеймс
Рис Джеймс
7
Лингард
Джесси Лингард
8
Филлипс
Калвин Филлипс
4
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
11
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Стерлинг
Рахим Стерлинг
Запасные
13
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
22
Джонстон
Сэм Джонстон
-
16
Шоу
Люк Шоу
-
14
Дайер
Эрик Дайер
-
20
Магуайр
Гарри Магуайр
-
17
Триппьер
Киран Триппьер
-
15
Мингс
Тайрон Мингс
-
18
Райс
Деклан Райс
-
19
Фоден
Фил Фоден
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
12
Кейн
Гарри Кейн
-
21
Уоткинс
Олли Уоткинс
-

Прошлые матчи

28.03.2007 28 марта 2007 ср 22:00
Андорра
0 : 3
Англия
28.03.2007 28 марта 2007 ср 22:00
Андорра
0
Англия
3
02.09.2006 02 сент. 2006 сб 19:00
Англия
5 : 0
Андорра
02.09.2006 02 сент. 2006 сб 19:00
Англия
5
Андорра
0

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