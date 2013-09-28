Альмерия - Барселона: 28 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:2

Альмерия - Барселона: 28 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
28 сент. 2013, 19:00 МСК
28.09.2013, 19:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
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Предварительный состав

Альмерия
мин
5
Трухильо
Анхель Трухильо
21
Нано
Нано
Запасные
12
Нарваэс
Хуан Нарваэс
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

08.04.2015 08 апр. 2015 ср 21:00
Барселона
4 : 0
Альмерия
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 21:00
Барселона
4
Альмерия
0
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
Альмерия
1 : 2
Барселона
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
Альмерия
1
Барселона
2
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:59
Барселона
4 : 1
Альмерия
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:59
Барселона
4
Альмерия
1
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 19:00
Альмерия
0 : 2
Барселона
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 19:00
Альмерия
0
Барселона
2
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 21:00
Барселона
3 : 1
Альмерия
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 21:00
Барселона
3
Альмерия
1
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:00
Альмерия
0 : 3
Барселона
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:00
Альмерия
0
Барселона
3
26.01.2011 26 янв. 2011 ср 23:55
Барселона
5 : 0
Альмерия
26.01.2011 26 янв. 2011 ср 23:55
Барселона
5
Альмерия
0
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 22:00
Альмерия
0 : 8
Барселона
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 22:00
Альмерия
0
Барселона
8
06.03.2010 06 марта 2010 сб 22:00
Альмерия
2 : 2
Барселона
06.03.2010 06 марта 2010 сб 22:00
Альмерия
2
Барселона
2
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 21:00
Барселона
1 : 0
Альмерия
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 21:00
Барселона
1
Альмерия
0
15.03.2009 15 марта 2009 вс 23:00
Альмерия
0 : 2
Барселона
15.03.2009 15 марта 2009 вс 23:00
Альмерия
0
Барселона
2
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 22:55
Барселона
5 : 0
Альмерия
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 22:55
Барселона
5
Альмерия
0
16.03.2008 16 марта 2008 вс 21:00
Альмерия
2 : 2
Барселона
16.03.2008 16 марта 2008 вс 21:00
Альмерия
2
Барселона
2
28.10.2007 28 окт. 2007 вс 21:00
Барселона
2 : 0
Альмерия
28.10.2007 28 окт. 2007 вс 21:00
Барселона
2
Альмерия
0

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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
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1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15