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Альмерия VS Барселона
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Альмерия - Барселона: 28 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:2
Альмерия - Барселона: 28 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
28 сент. 2013, 19:00 МСК
28.09.2013, 19:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Альмерия
мин
5
Трухильо
Анхель Трухильо
21
Нано
Нано
Запасные
12
Нарваэс
Хуан Нарваэс
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
21:00
Барселона
4 : 0
Альмерия
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
21:00
Барселона
4
Альмерия
0
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Альмерия
1 : 2
Барселона
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Альмерия
1
Барселона
2
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:59
Барселона
4 : 1
Альмерия
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:59
Барселона
4
Альмерия
1
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
19:00
Альмерия
0 : 2
Барселона
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
19:00
Альмерия
0
Барселона
2
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:00
Барселона
3 : 1
Альмерия
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:00
Барселона
3
Альмерия
1
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:00
Альмерия
0 : 3
Барселона
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:00
Альмерия
0
Барселона
3
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
23:55
Барселона
5 : 0
Альмерия
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
23:55
Барселона
5
Альмерия
0
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:00
Альмерия
0 : 8
Барселона
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:00
Альмерия
0
Барселона
8
06.03.2010
06 марта 2010
сб
22:00
Альмерия
2 : 2
Барселона
06.03.2010
06 марта 2010
сб
22:00
Альмерия
2
Барселона
2
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
21:00
Барселона
1 : 0
Альмерия
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
21:00
Барселона
1
Альмерия
0
15.03.2009
15 марта 2009
вс
23:00
Альмерия
0 : 2
Барселона
15.03.2009
15 марта 2009
вс
23:00
Альмерия
0
Барселона
2
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
22:55
Барселона
5 : 0
Альмерия
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
22:55
Барселона
5
Альмерия
0
16.03.2008
16 марта 2008
вс
21:00
Альмерия
2 : 2
Барселона
16.03.2008
16 марта 2008
вс
21:00
Альмерия
2
Барселона
2
28.10.2007
28 окт. 2007
вс
21:00
Барселона
2 : 0
Альмерия
28.10.2007
28 окт. 2007
вс
21:00
Барселона
2
Альмерия
0
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
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#Жоан Лапорта
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Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15