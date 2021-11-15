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Отбор ЧМ. Европа
Албания VS Андорра
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Албания - Андорра: 15 ноября 2021 смотреть онлайн
Албания
-:-
Албания - Андорра: 15 ноября 2021 смотреть онлайн
Андорра
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур
Отбор ЧМ. Европа,
10 тур
15 нояб. 2021, 22:45 МСК
15.11.2021, 22:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Албания
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
6
Джимсити
Берат Джимсити
3
Леньяни
Эрмир Леньяни
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
15
Кумбула
Мараш Кумбула
4
Хюсай
Эльсеид Хюсай
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
7
Баре
Кейди Баре
8
Гясула
Клаус Гясула
16
Цикалеши
Соколь Цикалеши
10
Манай
Рей Манай
Запасные
12
Селмани
Гентьян Селмани
-
23
Стракоша
Томас Стракоша
-
13
Айети
Арлинд Айети
-
5
Везели
Фредерик Везели
-
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
19
Дока
Альби Дока
-
21
Роши
Одисе Роши
-
14
Лячи
Казим Лячи
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
22
Камбери
Флориан Камбери
-
11
Узуни
Мюрто Узуни
-
17
Броя
Армандо Броя
-
Андорра
мин
17
Сервос
Жоан Сервос
1
Хосеп Гомес
Хосеп Гомес
22
Куку
Куку
15
Сан Николас
Мойсес Сан Николас
18
Рубио
Хесус Рубио
4
Ребес
Марк Ребес
3
Валес
Марк Валес
8
Виейра
Марсио Виейра
10
Алаез
Жорди Алаез
19
Льовера
Макс Льовера
16
Мартинес
Алешандре Мартинес
Запасные
5
Эмили Гарсия
Эмили Гарсия
-
2
Мартинес
Кристиан Мартинес
-
19
Родригес
Адриан Родригес
-
6
Алаведра
Альберт Алаведра
-
7
Пужоль
Марк Пужоль
-
21
Гарсия
Марк Гарсия
-
11
Морено
Серхи Морено
-
23
Клементе
Людовик Клементе
-
9
Санчес
Аарон Санчес
-
14
Сан-Никола
Луиджи Сан-Никола
-
Прошлые матчи
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Андорра
0 : 1
Албания
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Андорра
0
Албания
1
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Албания
2 : 2
Андорра
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Албания
2
Андорра
2
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
Андорра
0 : 3
Албания
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
Андорра
0
Албания
3
Новости
Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
#Ильдефонс Лима
13 октября 2020, 19:48
У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
Обалдеть, Андорра победила. В последний раз такое было в 2017-м
#Андорра
12 октября 2019, 00:14
#
Новости матча
Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
19 ноября 2019, 15:15
Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией
08 сентября 2019, 09:21