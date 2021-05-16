Алавес - Гранада: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Алавес
Витория-Гастейс
-:-

Алавес - Гранада: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-

Прошлые матчи

20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:30
Гранада
2 : 1
Алавес
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:30
Гранада
2
Алавес
1
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
Алавес
0 : 2
Гранада
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
Алавес
0
Гранада
2
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Гранада
3
Алавес
0
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Гранада
2 : 1
Алавес
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Гранада
2
Алавес
1
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 21:45
Алавес
3 : 1
Гранада
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 21:45
Алавес
3
Гранада
1

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