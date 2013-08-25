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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
0:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 52
Айхнер 63
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
25 авг. 2013, 16:30 МСК
25.08.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
23
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Круппке
Деннис Круппке
57
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
70
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Крац
Кевин Крац
90
0
Джексон
Симеон Джексон
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Доган
Дениз Доган
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Кумбела
Доми Кумбела
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
46
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Майер
Александер Майер
52'
52'
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Роде
Себастьян Роде
69
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
63'
63'
90
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
80
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Русс
Марко Русс
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Шрёк
Штефан Шрёк