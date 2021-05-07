Ахмат - Тамбов: 07 мая 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - Тамбов: 07 мая 2021 смотреть онлайн

Тамбов
Тамбов
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
7 мая 2021, 18:00 МСК
7.05.2021, 18:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
94
Тимофеев
Артем Тимофеев
23
Швец
Антон Швец
11
Исмаэл
Исмаэл
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
20
Нижич
Зоран Нижич
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
99
Садулаев
Лечи Садулаев
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
3
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-

Прошлые матчи

07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0
Ахмат
1
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
Тамбов
1 : 2
Ахмат
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
Тамбов
1
Ахмат
2
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
Ахмат
1
Тамбов
1

Новости

«У «Зенита» все так – через жопу». Тренер «Ахмата» критикует судей в твиттере, а теперь набросил за обычный фол
#Юрий Нагайцев
13 марта, 23:12
Сказочный дебют 17-летнего игрока в старте «Динамо» – сначала заработал пенальти, а потом забил сам ✨
#Арсен Захарян
28 февраля, 18:37
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
# Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
«Зенит» прервал серию из четырех подряд ничейных матчей с «Ахматом»
1
13 марта, 18:32
1
«Зенит» разгромил «Ахмат». Отрыв от ЦСКА вырос до пяти очков
1
13 марта, 18:21
1
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
«Ахмат» проиграл ЦСКА и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 7 встреч
06 марта, 15:54