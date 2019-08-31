Матч завершен
Ахмат
Грозный
Бериша 90
1:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Осипенко 5
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
31 авг. 2019, 19:00 МСК
31.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
23
Швец
Антон Швец
90
18
Понсе
Андрес Понсе
90
11
Исмаэл
Исмаэл
89
20
Нижич
Зоран Нижич
90
22
Садулаев
Лечи Садулаев
70
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
54
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
4
Анхель
Вилькер Анхель
88
Глушаков
Денис Глушаков
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
10
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
90'
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
65
30
Таказов
Сослан Таказов
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
66
25
Карасев
Павел Карасев
90
77
Костюков
Михаил Костюков
81
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
5'
5'
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
70
Муниру
Салли Муниру
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
15
Часовских
Андрей Часовских