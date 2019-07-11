Матч завершен
Европа
Гибралтар
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:30 МСК
11.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Европа
мин
10
Уолкер
Лайам Уолкер
90
Запасные
12
Оливейро
Джейси Оливейро
16
Йоме
Мики Йоме
Легия
мин
44
Реми
Вильям Реми
90
18
Новиковас
Арвидас Новиковас
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
24
Мартинш
Андре Мартинш
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
8
Гвилия
Валериан Гвилия
90
4
Ветеска
Матеуш Ветеска
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
5
Левчук
Игор Левчук
7
Антолич
Домагой Антолич
23
Агра
Сальвадор Агра