Матч завершен
Легия
Варшава
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Европа
Гибралтар
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 22:00 МСК
18.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Легия
мин
44
Реми
Вильям Реми
90
9
Новиковас
Арвидас Новиковас
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
24
Мартинш
Андре Мартинш
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
8
Гвилия
Валериан Гвилия
90
4
Ветеска
Матеуш Ветеска
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
5
Левчук
Игор Левчук
7
Антолич
Домагой Антолич
23
Агра
Сальвадор Агра
Европа
мин
10
Уолкер
Лайам Уолкер
90
8
Оливейро
Джейси Оливейро
90
Запасные
34
Паси
Джейсон Паси
19
Йоме
Мики Йоме