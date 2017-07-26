Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Кабананга 36
Твумаси 90
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Легия
Варшава
Садику 79
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2017, 17:00 МСК
26.07.2017, 17:00 МСК
среда
Составы
Астана
мин
35
Мокин
Александр Мокин
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90'
90'
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
36'
36'
90
Запасные
1
Ерич
Ненад Ерич
25
Малый
Сергей Малый
44
Постников
Евгений Постников
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
17
Тагыберген
Асхат Тагыберген
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
5
Дабровски
Мацей Дабровски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
90
31
Мачиньски
Кшиштоф Мачиньски
90
6
Гильерме
Гильерме
90
21
Надь
Адам Надь
90
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
28
Брож
Лукаш Брож
4
Червински
Якуб Червински
15
Копчински
Михал Копчински
8
Паскуато
Кристиан Паскуато
99
Садику
Армандо Садику
79'