Матч завершен
Легия
Варшава
Червински 76
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2017, 21:45 МСК
2.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
4
Червински
Якуб Червински
76'
76'
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
15
Копчински
Михал Копчински
90
6
Гильерме
Гильерме
90
21
Надь
Адам Надь
90
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
99
Садику
Армандо Садику
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
28
Брож
Лукаш Брож
5
Дабровски
Мацей Дабровски
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
31
Мачиньски
Кшиштоф Мачиньски
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
8
Паскуато
Кристиан Паскуато
Астана
мин
35
Мокин
Александр Мокин
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
1
Ерич
Ненад Ерич
25
Малый
Сергей Малый
44
Постников
Евгений Постников
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
17
Тагыберген
Асхат Тагыберген
8
Граховац
Срджан Граховац