Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Португалия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Легия
Варшава
Червински 76
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
2 авг. 2017, 21:45 МСК
2.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
4
Червински
Якуб Червински
76'
76'
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
15
Копчински
Михал Копчински
90
6
Гильерме
Гильерме
90
21
Надь
Адам Надь
90
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
99
Садику
Армандо Садику
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
28
Брож
Лукаш Брож
5
Дабровски
Мацей Дабровски
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
31
Мачиньски
Кшиштоф Мачиньски
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
8
Паскуато
Кристиан Паскуато
Астана
мин
35
Мокин
Александр Мокин
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
1
Ерич
Ненад Ерич
25
Малый
Сергей Малый
44
Постников
Евгений Постников
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
17
Тагыберген
Асхат Тагыберген
8
Граховац
Срджан Граховац