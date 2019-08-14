Матч завершен
Атромитос
Перистери
0:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Легия
Варшава
Гвилия 51
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
14 авг. 2019, 19:00 МСК
14.08.2019, 19:00 МСК
среда
Составы
Атромитос
мин
39
Веллиос
Апостолос Веллиос
90
16
Медьери
Балаж Медьери
90
6
Харисис
Харилаос Харисис
90
Легия
мин
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
24
Мартинш
Андре Мартинш
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
5
Левчук
Игор Левчук
90
8
Гвилия
Валериан Гвилия
51'
51'
90
26
Кафу
Кафу
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
4
Ветеска
Матеуш Ветеска