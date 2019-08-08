Матч завершен
Легия
Варшава
0:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Атромитос
Перистери
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 22:00 МСК
8.08.2019, 22:00 МСК
четверг
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