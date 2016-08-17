Матч завершен
Дандолк
Дандолк
0:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Легия
Варшава
Николич 56
Прийович 90
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
17 авг. 2016, 21:45 МСК
17.08.2016, 21:45 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
15
Барретт
Патрик Барретт
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
77
4
Бойл
Эндрю Бойл
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
8
Маунтни
Джон Маунтни
64
7
Хорган
Дэрил Хорган
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
90
6
О'Доннелл
Стефан О'Доннелл
90
9
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
80
Запасные
22
Сава
Габриэль Сава
3
Гартленд
Брайан Гартленд
12
Гримс
Шейн Гримс
64
Финн
Ронан Финн
21
Минен
Даррен Минен
77
Бенсон
Робби Бенсон
80
Килдафф
Киран Килдафф
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
76
2
Пождан
Михал Пождан
90
7
Ланжиль
Стивен Ланжиль
88
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
11
Николич
Неманья Николич
56'
56'
83
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
17
Бржишки
Томаш Бржишки
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
88
Александров
Михаил Александров
76
Копчински
Михал Копчински
90
Прийович
Александар Прийович
90'