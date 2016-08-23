Матч завершен
Легия
Варшава
Кухарчик 90
1:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Бенсон 19
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2016, 21:45 МСК
23.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90'
90'
90
11
Николич
Неманья Николич
71
7
Ланжиль
Стивен Ланжиль
65
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
71
Берешиньски
Бартош Берешиньски
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
77
Александров
Михаил Александров
15
Копчински
Михал Копчински
65
Гильерме
Гильерме
90
Прийович
Александар Прийович
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
15
Барретт
Патрик Барретт
90
18
Бенсон
Робби Бенсон
19'
19'
90
4
Бойл
Эндрю Бойл
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
83
10
Финн
Ронан Финн
90
7
Хорган
Дэрил Хорган
90
9
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
88
Запасные
22
Сава
Габриэль Сава
3
Гартленд
Брайан Гартленд
12
Гримс
Шейн Гримс
8
Маунтни
Джон Маунтни
17
Пойнтон
Джордж Пойнтон
83
Минен
Даррен Минен
26
О'Коннор
Майкл О'Коннор