Матч завершен
КуПС
Купио
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 19:00 МСК
1.08.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Запасные
10
Пурье
Атс Пурье
Легия
мин
44
Реми
Вильям Реми
90
18
Новиковас
Арвидас Новиковас
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
24
Мартинш
Андре Мартинш
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
8
Гвилия
Валериан Гвилия
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
5
Левчук
Игор Левчук
7
Антолич
Домагой Антолич