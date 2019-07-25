Матч завершен
Легия
Варшава
Ветеска 9
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
КуПС
Купио
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 22:00 МСК
25.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Легия
мин
18
Новиковас
Арвидас Новиковас
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
24
Мартинш
Андре Мартинш
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
8
Гвилия
Валериан Гвилия
90
4
Ветеска
Матеуш Ветеска
9'
9'
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
5
Левчук
Игор Левчук
7
Антолич
Домагой Антолич
Запасные
10
Пурье
Атс Пурье