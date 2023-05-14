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|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|мин
|
94
Проведель
Иван Проведель
|
28
Эрлич
Мартин Эрлич
|
43
Николау
Димитриос Николау
|
14
Кивиор
Якуб Кивиор
|
27
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
|
21
Феррер
Сальва Феррер
|
25
Маджоре
Джулио Маджоре
|
33
Агудело
Кевин Агудело
|
10
Верде
Даниэле Верде
|
9
Манай
Рей Манай
|
22
Антист
Жанис Антист
|Запасные
|
40
Зовко
Петар Зовко
-
|
7
Сала
Джакопо Сала
-
|
77
Бертола
Николо Бертола
-
|
6
Бурабиа
Мехди Бурабиа
-
|
8
Коваленко
Виктор Коваленко
-
|
31
Шер
Аймар Шер
-
|
39
Нгуямба
Орельен Нгуямба
-
|
29
Сальседо
Эдди Сальседо
-
|
18
Нзола
М'Бала Нзола
-
|
17
Подгоряну
Суф Подгоряну
-
|
44
Стрелец
Давид Стрелец
-
|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|мин
|
16
Меньян
Майк Меньян
|
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
|
23
Томори
Фикайо Томори
|
20
Калюлю
Пьер Калюлю
|
2
Калабрия
Давиде Калабрия
|
79
Кессье
Франк Кессье
|
33
Крунич
Раде Крунич
|
8
Тонали
Сандро Тонали
|
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
|
9
Жиру
Оливье Жиру
|
17
Леау
Рафаэль Леау
|Запасные
|
83
Миранте
Антонио Миранте
-
|
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
-
|
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
|
5
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
|
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
|
41
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
|
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
|
10
Диас
Браим Диас
-
|
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
-
|
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
|
12
Ребич
Анте Ребич
-
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли