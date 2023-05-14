Специя - Милан: 14 мая 2023 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
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Специя - Милан: 14 мая 2023 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 35 тур

Серия А,

Италия
14 мая 2023, -:- МСК
14.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

17.01.2022 17 янв. 2022 пн 20:30
Милан
1 : 2
Специя
17.01.2022 17 янв. 2022 пн 20:30
Милан
1
Специя
2
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
Специя
1 : 2
Милан
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
Специя
1
Милан
2
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2
Милан
0
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Милан
3
Специя
0
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 20:00
Милан
3 : 1
Специя
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 20:00
Милан
3
Специя
1

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