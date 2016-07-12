Матч завершен
Зриньски
Мостар
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Легия
Варшава
Николич 49
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 19:30 МСК
12.07.2016, 19:30 МСК
вторник
Составы
Зриньски
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
8
Дуда
Ондрей Дуда
90
6
Гильерме
Гильерме
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
11
Николич
Неманья Николич
49'
49'
76
Запасные
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
17
Бржишки
Томаш Бржишки
23
Враньеш
Стоян Враньеш
99
Прийович
Александар Прийович