Матч завершен
Легия
Варшава
Николич 28
Николич 62
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Зриньски
Мостар
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 21:45 МСК
19.07.2016, 21:45 МСК
вторник
Составы
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
6
Гильерме
Гильерме
15
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
85
11
Николич
Неманья Николич
62'
28'
62'
28'
75
Запасные
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
17
Бржишки
Томаш Бржишки
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
15
Копчински
Михал Копчински
99
Прийович
Александар Прийович