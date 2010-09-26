Ланс - ПСЖ: 26 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ланс
Ланс
0:2

Ланс - ПСЖ: 26 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
26 сент. 2010, 22:00 МСК
26.09.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Бруно Куэ
Бруно Куэ
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Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

01.05.2021 01 мая 2021 сб 18:00
ПСЖ
2 : 1
Ланс
01.05.2021 01 мая 2021 сб 18:00
ПСЖ
2
Ланс
1
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 22:00
Ланс
1 : 0
ПСЖ
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 22:00
Ланс
1
ПСЖ
0
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Ланс
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
ПСЖ
4
Ланс
1
17.10.2014 17 окт. 2014 пт 21:30
Ланс
1 : 3
ПСЖ
17.10.2014 17 окт. 2014 пт 21:30
Ланс
1
ПСЖ
3
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
ПСЖ
0 : 0
Ланс
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
ПСЖ
0
Ланс
0
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:45
ПСЖ
5 : 1
Ланс
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:45
ПСЖ
5
Ланс
1
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 22:00
Ланс
0 : 2
ПСЖ
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 22:00
Ланс
0
ПСЖ
2
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Ланс
1 : 1
ПСЖ
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Ланс
1
ПСЖ
1
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
ПСЖ
1 : 1
Ланс
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
ПСЖ
1
Ланс
1
13.01.2008 13 янв. 2008 вс -:-
ПСЖ
3 : 0
Ланс
13.01.2008 13 янв. 2008 вс -:-
ПСЖ
3
Ланс
0
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 23:00
Ланс
0 : 0
ПСЖ
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 23:00
Ланс
0
ПСЖ
0

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