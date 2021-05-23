Ланс - Монако: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Ланс
Ланс
-:-

Ланс - Монако: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Монако
Монако
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ланс
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
21
Айдара
Массадио Айдара
24
Гради
Жонатан Гради
14
Медина
Факундо Медина
4
Баде
Луак Баде
11
Клосс
Жонатан Клосс
18
Каюзак
Янник Каюзак
28
Дукур
Шейк Дукур
8
Фофана
Секо Фофана
10
Какута
Гаэль Какута
23
Банза
Симон Банза
Запасные
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
-
13
Мишелен
Клеман Мишелен
-
15
Фортеш
Стивен Фортеш
-
19
Бура
Исмаэль Бура
-
33
Кошта
Давид Кошта
-
25
Жан
Корентен Жан
-
7
Сотока
Флориан Сотока
-
9
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
22
Маурисио
Тони Маурисио
-
Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-

Прошлые матчи

16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Монако
0
Ланс
3
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Ланс
0 : 3
Монако
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Ланс
0
Монако
3
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 23:00
Монако
2 : 0
Ланс
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 23:00
Монако
2
Ланс
0
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:55
Монако
6 : 0
Ланс
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:55
Монако
6
Ланс
0
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Монако
1
Ланс
1
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Ланс
2 : 2
Монако
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Ланс
2
Монако
2
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 21:30
Монако
1 : 0
Ланс
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 21:30
Монако
1
Ланс
0
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Ланс
3 : 0
Монако
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Ланс
3
Монако
0
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Монако
2 : 0
Ланс
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Монако
2
Ланс
0
02.05.2008 02 мая 2008 пт 23:00
Ланс
0 : 0
Монако
02.05.2008 02 мая 2008 пт 23:00
Ланс
0
Монако
0
15.12.2007 15 дек. 2007 сб -:-
Монако
2 : 0
Ланс
15.12.2007 15 дек. 2007 сб -:-
Монако
2
Ланс
0

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