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Кубок Франции
Монако VS Ланс
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Монако - Ланс: 13 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
1:0
Монако - Ланс: 13 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Ланс
Ланс
Кубок Франции, 1/2 финала
Кубок Франции,
1/2 финала
Франция
13 апр. 2010, 21:30 МСК
13.04.2010, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
25
Глик
Камиль Глик
17
Головин
Александр Головин
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
12
Агилар
Рубен Агилар
6
Марипан
Гильермо Марипан
36
Фофана
Юссуф Фофана
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
23
Силва
Адриен Силва
-
17
Чуамени
Орельен Чуамени
-
20
Слимани
Ислам Слимани
-
14
Кейта
Бальде Кейта
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Монако
0
Ланс
3
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Ланс
0 : 3
Монако
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Ланс
0
Монако
3
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
Монако
2 : 0
Ланс
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
Монако
2
Ланс
0
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:55
Монако
6 : 0
Ланс
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:55
Монако
6
Ланс
0
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Монако
1
Ланс
1
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Ланс
2 : 2
Монако
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Ланс
2
Монако
2
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
21:30
Монако
1 : 0
Ланс
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
21:30
Монако
1
Ланс
0
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Ланс
3 : 0
Монако
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Ланс
3
Монако
0
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Монако
2 : 0
Ланс
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Монако
2
Ланс
0
02.05.2008
02 мая 2008
пт
23:00
Ланс
0 : 0
Монако
02.05.2008
02 мая 2008
пт
23:00
Ланс
0
Монако
0
15.12.2007
15 дек. 2007
сб
-:-
Монако
2 : 0
Ланс
15.12.2007
15 дек. 2007
сб
-:-
Монако
2
Ланс
0
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40