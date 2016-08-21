Матч завершен
Пескара
Пескара
Бенали 8
Капрари 35
2:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 60
Мертенс 63
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
21 авг. 2016, 21:45 МСК
21.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
16
Бругман
Гастон Бругман
86
35
Кода
Андреа Кода
71
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
64
7
Верре
Валерио Верре
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
8'
8'
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
35'
35'
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
12
Альдегани
Габриэле Альдегани
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
71
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
23
Малоку
Леонардо Малоку
24
Селаси
Рэнсфорд Селаси
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
98
Дель Соле
Фердинандо Дель Соле
9
Манай
Рей Манай
80
Акатулло
Марко Акатулло
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
71
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
5
Аллан
Аллан
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
53
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
53
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
95
Ласицки
Игор Ласицки
96
Луперто
Себастьяно Луперто
53
Мертенс
Дрис Мертенс
60', 63'
20
Зелински
Петр Зелински
88
Грасси
Альберто Грасси
99
Милик
Аркадиуш Милик
94
Инсинье
Роберто Инсинье