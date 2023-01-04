Салернитана - Милан: 04 января 2023 смотреть онлайн
Салернитана
Салернитана
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Салернитана - Милан: 04 января 2023 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 16 тур

Серия А,

Италия
4 янв. 2023, -:- МСК
4.01.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

19.02.2022 19 февр. 2022 сб 22:45
Салернитана
2 : 2
Милан
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 22:45
Салернитана
2
Милан
2
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 17:00
Милан
2 : 0
Салернитана
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 17:00
Милан
2
Салернитана
0

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#Рафаэль Леау
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#Жуниор Мессиас
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