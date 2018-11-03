Райо Вальекано - Барселона: 03 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
2:3

Райо Вальекано - Барселона: 03 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
3 нояб. 2018, 22:45 МСК
3.11.2018, 22:45 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Райо Вальекано
мин
28
Монтьель
Хонатан Монтьель
2
Тито
Тито
16
Милич
Антонио Милич
4
Суарес
Марио Суарес
18
Гарсия
Альваро Гарсия
Запасные
25
Сантамария
Роберто Сантамария
-
8
Трехо
Оскар Трехо
-
7
Ульоа
Леонардо Ульоа
-
17
Адвинкула
Луис Адвинкула
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Барселона
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
Райо Вальекано
1
Барселона
2
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:30
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:30
Барселона
3
Райо Вальекано
1
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:45
Райо Вальекано
2 : 3
Барселона
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:45
Райо Вальекано
2
Барселона
3
03.03.2016 03 марта 2016 чт 23:00
Райо Вальекано
1 : 5
Барселона
03.03.2016 03 марта 2016 чт 23:00
Райо Вальекано
1
Барселона
5
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:30
Барселона
5 : 2
Райо Вальекано
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:30
Барселона
5
Райо Вальекано
2
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:00
Барселона
6 : 1
Райо Вальекано
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:00
Барселона
6
Райо Вальекано
1
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:00
Райо Вальекано
0 : 2
Барселона
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:00
Райо Вальекано
0
Барселона
2
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Барселона
6 : 0
Райо Вальекано
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Барселона
6
Райо Вальекано
0
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:00
Райо Вальекано
0 : 4
Барселона
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:00
Райо Вальекано
0
Барселона
4
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
Барселона
3
Райо Вальекано
1
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 22:59
Райо Вальекано
0 : 5
Барселона
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 22:59
Райо Вальекано
0
Барселона
5
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 22:30
Райо Вальекано
0 : 7
Барселона
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 22:30
Райо Вальекано
0
Барселона
7
29.11.2011 29 нояб. 2011 вт 22:59
Барселона
4 : 0
Райо Вальекано
29.11.2011 29 нояб. 2011 вт 22:59
Барселона
4
Райо Вальекано
0

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