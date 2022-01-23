Райо Вальекано - Атлетик: 23 января 2022 смотреть онлайн

Райо Вальекано
Мадрид
-:-

Райо Вальекано - Атлетик: 23 января 2022 смотреть онлайн

Атлетик
Бильбао
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
23 янв. 2022, -:- МСК
23.01.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

14.04.2019 14 апр. 2019 вс 15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 15:00
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 20:00
Райо Вальекано
1 : 1
Атлетик
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 20:00
Райо Вальекано
1
Атлетик
1
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:30
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:30
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 20:15
Райо Вальекано
0 : 3
Атлетик
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 20:15
Райо Вальекано
0
Атлетик
3
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:00
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетик
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
1
02.05.2014 02 мая 2014 пт 22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Атлетик
02.05.2014 02 мая 2014 пт 22:00
Райо Вальекано
0
Атлетик
3
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 21:00
Атлетик
2 : 1
Райо Вальекано
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 21:00
Атлетик
2
Райо Вальекано
1
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Атлетик
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
2
11.01.2013 11 янв. 2013 пт 23:30
Атлетик
1 : 2
Райо Вальекано
11.01.2013 11 янв. 2013 пт 23:30
Атлетик
1
Райо Вальекано
2
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
Райо Вальекано
2 : 3
Атлетик
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
3
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:00
Атлетик
1 : 1
Райо Вальекано
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:00
Атлетик
1
Райо Вальекано
1
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Атлетик
2 : 2
Райо Вальекано
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Атлетик
2
Райо Вальекано
2
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:00
Райо Вальекано
2 : 0
Атлетик
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
0