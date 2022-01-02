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Эльче VS Гранада
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Эльче - Гранада: 02 января 2022 смотреть онлайн
Эльче
Эльче
-:-
Эльче - Гранада: 02 января 2022 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
2 янв. 2022, -:- МСК
2.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Эльче
мин
1
Газзанига
Пауло Газзанига
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Пьятти
Пабло Пьятти
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
14
Гути
Рауль Гути
17
Хосан
Хосан
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
13
Бадия
Эдгар Бадия
-
25
Мохика
Йохан Мохика
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
24
Хосема
Хосема
-
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
4
Марконе
Иван Марконе
-
7
Нино
Нино
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-
11
Моренте
Тете Моренте
-
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
20
Вальехо
Хесус Вальехо
6
Санчес
Херман Санчес
2
Фулкье
Димитри Фулкье
28
Санчес
Пепе Санчес
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
26
Соро
Альберто Соро
23
Молина
Хорхе Молина
7
Суарес
Луис Суарес
Запасные
1
Силва
Руй Силва
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
18
Марин
Адриан Марин
-
16
Диас
Виктор Диас
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
12
Кина
Домингуш Кина
-
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
Juan Ignacio Brunet Bordin
-
Главный тренер
Диего Мартинес
Прошлые матчи
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
Гранада
2 : 1
Эльче
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
Гранада
2
Эльче
1
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
Эльче
0 : 1
Гранада
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
Эльче
0
Гранада
1
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:00
Гранада
1 : 0
Эльче
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:00
Гранада
1
Эльче
0
01.09.2014
01 сент. 2014
пн
-:-
Эльче
1 : 1
Гранада
01.09.2014
01 сент. 2014
пн
-:-
Эльче
1
Гранада
1
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
Гранада
1 : 0
Эльче
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
Гранада
1
Эльче
0
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
21:00
Эльче
0 : 1
Гранада
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
21:00
Эльче
0
Гранада
1