Эльче - Гранада: 02 января 2022 смотреть онлайн

Эльче
Эльче
-:-

Эльче - Гранада: 02 января 2022 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
2 янв. 2022, -:- МСК
2.01.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:30
Гранада
2 : 1
Эльче
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:30
Гранада
2
Эльче
1
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:30
Эльче
0 : 1
Гранада
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:30
Эльче
0
Гранада
1
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 22:00
Гранада
1 : 0
Эльче
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 22:00
Гранада
1
Эльче
0
01.09.2014 01 сент. 2014 пн -:-
Эльче
1 : 1
Гранада
01.09.2014 01 сент. 2014 пн -:-
Эльче
1
Гранада
1
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Гранада
1 : 0
Эльче
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Гранада
1
Эльче
0
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:00
Эльче
0 : 1
Гранада
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:00
Эльче
0
Гранада
1