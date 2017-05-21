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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 13
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
21 мая 2017, 16:00 МСК
21.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
34
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Крунич
Раде Крунич
51
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
66
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
8
Диуссе
Ассане Диуссе
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
84
10
Гомес
Алехандро Гомес
13'
13'
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
19
Кессье
Франк Кессье
71
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
78
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Хатебур
Ханс Хатебур
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Кристанте
Бриан Кристанте
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич