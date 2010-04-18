Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Уотсон 81
Брамбл 88
Н'Зогбиа 90
3:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 42
Сильвестр 48
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
18 апр. 2010, 15:30 МСК
18.04.2010, 15:30 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
88'
88'
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Гохури
Стив Гохури
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Уотсон
Бен Уотсон
81'
81'
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90'
90'
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Морено
Марсело Морено
63
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
48'
48'
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
89
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Росицки
Томаш Росицки
83
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
42'
42'
84
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Траоре
Арман Траоре
0
Мерида
Фран Мерида
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Вела
Карлос Вела