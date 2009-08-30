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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 28
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
30 авг. 2009, 15:30 МСК
30.08.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
Смит
Томми Смит
65
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Хьюз
Ричард Хьюз
88
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
72
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
0
Уорд
Джоэл Уорд
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
55
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
79
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
28'
28'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Петров
Мартин Петров
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Робиньо
Робиньо