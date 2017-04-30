Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Негредо 38
Чамберс 77
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 69
Жезус 85
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
30 апр. 2017, 16:05 МСК
30.04.2017, 16:05 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
90
2
Фабио
Фабио
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
25
Чамберс
Калум Чамберс
77'
77'
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
10
Негредо
Альваро Негредо
38'
38'
82
18
Стуани
Кристиан Стуани
73
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
17
Барраган
Антонио Барраган
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
29
Жестеде
Руди Жестеде
20
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
11
Фишер
Виктор Фишер
37
Траоре
Адама Траоре
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
4
Компани
Венсан Компани
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
50
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
68
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
69'
69'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
85'
85'
90
Запасные
54
Ганн
Ангус Ганн
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
3
Санья
Бакари Санья
6
Фернандо
Фернандо
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
9
Нолито
Нолито
19
Сане
Лерой Сане