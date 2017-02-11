Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
11 февр. 2017, 18:00 МСК
11.02.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
2
Фабио
Фабио
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
25
Чамберс
Калум Чамберс
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
58
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
18
Стуани
Кристиан Стуани
67
10
Негредо
Альваро Негредо
82
37
Траоре
Адама Траоре
90
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
4
Айяла
Даниэль Айяла
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
27
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Рамирес
Гастон Рамирес
29
Жестеде
Руди Жестеде
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
62
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
31
Лукман
Адемола Лукман
73
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
8
Баркли
Росс Баркли
87
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
18
Бэрри
Гарет Бэрри
12
Леннон
Аарон Леннон
9
Коне
Аруна Коне
19
Валенсия
Эннер Валенсия