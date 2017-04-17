Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Негредо 50
1:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 42
Озил 71
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
17 апр. 2017, 22:00 МСК
17.04.2017, 22:00 МСК
понедельник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
90
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
2
Фабио
Фабио
17
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
79
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
68
10
Негредо
Альваро Негредо
50'
50'
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
34
Форшоу
Адам Форшоу
29
Жестеде
Руди Жестеде
20
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
37
Траоре
Адама Траоре
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
11
Озил
Месут Озил
71'
71'
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
7
Санчес
Алексис Санчес
42'
42'
90
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
3
Гиббс
Киран Гиббс
24
Бельерин
Эктор Бельерин
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
17
Ивоби
Алекс Ивоби