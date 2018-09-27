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Кубок России
Авангард VS Краснодар
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Авангард - Краснодар: 27 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Авангард
Курск
0:2
Авангард - Краснодар: 27 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Марков 9
Шишкин 65
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
27 сент. 2018, 17:00 МСК
27.09.2018, 17:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Авангард
мин
-
Трошечкин
Александр Трошечкин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
Краснодар
мин
-
Шишкин
Роман Шишкин
65'
65'
90
-
Марков
Николай Марков
9'
9'
90
-
Катрич
Анатолий Катрич
90
События
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Михаил Багаев
90'
83'
Желтая карточка
Анатолий Катрич
65'
ГОЛ! 0:2
Роман Шишкин
Желтая карточка
Александр Трошечкин
48'
9'
ГОЛ! 0:1
Николай Марков
Прошлые матчи
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
17:00
Авангард
0 : 2
Краснодар
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
17:00
Авангард
0
Краснодар
2
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
Краснодар
0
Авангард
0
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
Авангард
1
Краснодар
2
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
1
#Краснодар
08 марта, 20:25
1
Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно
1
#Александр Соболев
07 марта, 20:52
1
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
17 марта, 13:48
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
«Краснодар» не уволит Мусаева, несмотря на результаты. Клуб вылетел из еврокубков и пропустил шесть от «Спартака»
08 марта, 14:13
«Краснодар» впервые пропустил шесть голов в матче РПЛ
07 марта, 21:14
«Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» – 1:6. Он не выигрывает пять матчей подряд
07 марта, 20:53