Авангард - Краснодар: 27 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
0:2

Авангард - Краснодар: 27 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Марков 9
Шишкин 65
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
27 сент. 2018, 17:00 МСК
27.09.2018, 17:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Авангард
мин
-
Трошечкин
Александр Трошечкин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
Краснодар
мин
-
Шишкин
Роман Шишкин
65'
65'
90
-
Марков
Николай Марков
9'
9'
90
-
Катрич
Анатолий Катрич
90

События

Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Михаил Багаев
90'
83'
Желтая карточка
Анатолий Катрич
65'
ГОЛ! 0:2
Роман Шишкин
Желтая карточка
Александр Трошечкин
48'
9'
ГОЛ! 0:1
Николай Марков

Прошлые матчи

27.09.2018 27 сент. 2018 чт 17:00
Авангард
0 : 2
Краснодар
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 17:00
Авангард
0
Краснодар
2
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
Краснодар
0
Авангард
0
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
Авангард
1
Краснодар
2

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