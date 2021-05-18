Марко Алия

№71
Вратарь
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Команда
Гражданство
Албания
Возраст
22
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:30
Лацио
4 : 3
Дженоа
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4
Дженоа
3
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
был в запасе
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1 : 1
Ювентус
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1
Ювентус
1
был в запасе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2
Лацио
0
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
Фиорентина
2 : 0
Лацио
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2
Лацио
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Верона
0 : 1
Лацио
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Лацио
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
был в запасе