Деян Ловрен
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Зенит
Возраст
31
Рост
188
Вес
84
Против «Спартака» играл за три клуба – за «Динамо Загреб» и «Ливерпуль», потом за «Зенит». А получил имя в честь Деяна Савичевича.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги
#Суперлига
19 апреля, 15:22
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
16 марта, 21:03
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
#Деян Ловрен
20 февраля, 18:58
Комедийный автогол Ловрена. Скидывал мяч грудью – и перебросил Лунева
#Деян Ловрен
16 декабря 2020, 21:03
Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза
#РПЛ
08 августа 2020, 14:34
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
03 декабря 2020, 01:05
Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»
#Деян Ловрен
01 декабря 2020, 21:00
Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
#Зенит
05 ноября 2020, 00:15
Ловрен – это опасно
#Деян Ловрен
27 июля 2020, 12:25
«Зенит» – Ковид – 1:2». Страна обсуждает проигрыш «Брюгге»
#Зенит
20 октября 2020, 23:00
Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего
#РПЛ
18 октября 2020, 00:20
Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу
#Деян Ловрен
03 августа 2020, 20:45