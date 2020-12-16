Деян Ловрен №6 Защитник Подписаться

Команда Зенит

Возраст 31

Рост 188

Вес 84

Против «Спартака» играл за три клуба – за «Динамо Загреб» и «Ливерпуль», потом за «Зенит». А получил имя в честь Деяна Савичевича.