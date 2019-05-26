Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Торбинский
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
84'
84'
84'
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
84'
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
9'
9'
9'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
минуты: 1' - 78'
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 78'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 46' - 90'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
был в запасе
Енисей
0
Уфа
0
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
25'
25'
25'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Урал
3
Енисей
2
минуты: 1' - 46'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 46'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
56'
56'
56'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 66'
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 66'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Енисей
1
Ростов
1
минуты: 1' - 64'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
65'
65'
65'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 68'
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 1' - 68'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 68' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
18'
18'
18'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 66'
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 1' - 66'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Уфа
2
Енисей
1
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
был в запасе
Рубин
1
Енисей
0
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'