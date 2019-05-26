Дмитрий Торбинский
№6
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
84'
84'
84'
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
84'
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2019 3 мая 2019 пт 14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
9'
9'
9'
3.05.2019 3 мая 2019 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
минуты: 1' - 78'
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 78'
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 46' - 90'
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
был в запасе
Енисей
0
Уфа
0
был в запасе
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 14:00
Урал
3 : 2
Енисей
25'
25'
25'
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Урал
3
Енисей
2
минуты: 1' - 46'
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 46'
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
9.03.2019 9 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
56'
56'
56'
9.03.2019 9 марта 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 66'
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 66'
3.03.2019 3 марта 2019 вс 14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
3.03.2019 3 марта 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 64'
Енисей
1
Ростов
1
минуты: 1' - 64'
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
65'
65'
65'
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 68'
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 1' - 68'
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 14:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 68' - 90'
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
18'
18'
18'
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 66'
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 1' - 66'
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Уфа
2
Енисей
1
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
был в запасе
Рубин
1
Енисей
0
был в запасе
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 14:00
Енисей
0 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'