Матч завершен
Енисей
Красноярск
Сарр 83
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Сигурдарсон 68
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
3 марта 2019, 14:00 МСК
3.03.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
73
33
Занев
Петар Занев
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
83'
83'
90
17
Савичев
Константин Савичев
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
64
8
Огуде
Фегор Огуде
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
95
Едапин
Максим Едапин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
37
Захаров
Глеб Захаров
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
78
Хубулов
Арсен Хубулов
77
Костюков
Михаил Костюков
48
Кутьин
Александр Кутьин
9
Соболев
Александр Соболев
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
80
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
24
Мевля
Миха Мевля
74
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
25
Логашов
Арсений Логашов
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
15
Глебов
Данил Глебов
81
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
59
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
33
Плиев
Константин Плиев
11
Ионов
Алексей Ионов
92
Щадин
Артем Щадин
10
Зуев
Александр Зуев
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
68'
23
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон