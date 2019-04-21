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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Спартак
Москва
Рассказов 45
Гулиев 83
2:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
21 апр. 2019, 19:00 МСК
21.04.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
45'
45'
88
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
83'
83'
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
74
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
66
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
42
Терёшкин
Владислав Терёшкин
11
Комбаров
Дмитрий Комбаров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
46
Мамин
Артем Мамин
8
Глушаков
Денис Глушаков
88
Ташаев
Александр Ташаев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
94
Ханни
Софьян Ханни
22
Игнатов
Михаил Игнатов
15
Глушенков
Максим Глушенков
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
33
Кичин
Валерий Кичин
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
14
Семакин
Максим Семакин
46
23
Сарр
Бабакар Сарр
46
24
Савичев
Константин Савичев
90
7
Соболев
Александр Соболев
59
Запасные
55
Юрченко
Давид Юрченко
95
Едапин
Максим Едапин
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
5
Комолов
Павел Комолов
78
Хубулов
Арсен Хубулов
77
Костюков
Михаил Костюков
7
Зотов
Александр Зотов
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
Саркисов
Артур Саркисов