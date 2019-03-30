Матч завершен
Енисей
Красноярск
Гаджибеков 72
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Байрамян 59
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
30 марта 2019, 11:30 МСК
30.03.2019, 11:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
71
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
72'
72'
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
46
8
Огуде
Фегор Огуде
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
90
9
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
95
Едапин
Максим Едапин
55
Юрченко
Давид Юрченко
33
Занев
Петар Занев
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
78
Хубулов
Арсен Хубулов
17
Савичев
Константин Савичев
77
Костюков
Михаил Костюков
7
Зотов
Александр Зотов
48
Кутьин
Александр Кутьин
Рубин
мин
23
Коновалов
Иван Коновалов
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
91
Устинов
Виталий Устинов
69
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
59'
59'
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
75
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
65
Сагитов
Артур Сагитов
60
Запасные
21
Бабурин
Егор Бабурин
38
Тушев
Егор Тушев
69
Степанов
Данил Степанов
41
Микушин
Владислав Микушин
50
Абдуллин
Раиль Абдуллин
6
Акбашев
Роман Акбашев
18
Могилевец
Павел Могилевец
8
Пантелеев
Владислав Пантелеев
12
Калинин
Игорь Калинин
11
Бухаров
Александр Бухаров
10
Полоз
Дмитрий Полоз