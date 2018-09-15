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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Рубин
Казань
Полоз 6
1:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
15 сент. 2018, 14:00 МСК
15.09.2018, 14:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
23
Коновалов
Иван Коновалов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
4
Чико
Чико
90
44
Навас
Сесар Навас
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
86
88
Камболов
Руслан Камболов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
10
Полоз
Дмитрий Полоз
6'
6'
72
20
Азмун
Сердар Азмун
79
Запасные
21
Бабурин
Егор Бабурин
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Устинов
Виталий Устинов
5
Уремович
Филип Уремович
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
37
Мухаметзянов
Адиль Мухаметзянов
77
Шакири
Реза Шакири
11
Бухаров
Александр Бухаров
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
33
Занев
Петар Занев
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
10
Комков
Михаил Комков
90
14
Семакин
Максим Семакин
90
5
Комолов
Павел Комолов
77
77
Костюков
Михаил Костюков
46
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
57
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
9
Бодул
Дарко Бодул
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
Саркисов
Артур Саркисов
91
Обрадович
Марко Обрадович