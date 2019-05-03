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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
Соболев 63
Соболев 66
Огуде 82
3:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Долгов 35
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
3 мая 2019, 14:00 МСК
3.05.2019, 14:00 МСК
пятница
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
78
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
10
Комков
Михаил Комков
67
77
Костюков
Михаил Костюков
46
8
Огуде
Фегор Огуде
82'
82'
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
Запасные
55
Юрченко
Давид Юрченко
95
Едапин
Максим Едапин
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
2
Кичин
Валерий Кичин
27
Рожков
Павел Рожков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
17
Савичев
Константин Савичев
9
Соболев
Александр Соболев
63', 66'
Анжи
мин
99
Закиров
Камиль Закиров
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
30
Гапон
Евгений Гапон
90
28
Калошин
Павел Калошин
90
3
Удалый
Игорь Удалый
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
5
Кулик
Владислав Кулик
25
29
Ондуа
Гаэль Ондуа
90
18
Ахъядов
Апти Ахъядов
90
19
Долгов
Павел Долгов
35'
35'
73
9
Понсе
Андрес Понсе
62
Запасные
1
Будаков
Александр Будаков
4
Белов
Антон Белов
25
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
17
Иванченко
Иван Иванченко
8
Гайдаров
Шахбан Гайдаров
14
Агаларов
Гамид Агаларов
7
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано