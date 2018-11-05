Матч завершен
Анжи
Махачкала
Понсе 35
Понсе 57
2:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Саркисов 53
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
5 нояб. 2018, 19:00 МСК
5.11.2018, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
30
Гапон
Евгений Гапон
90
4
Чансельор
Джон Чансельор
90
3
Удалый
Игорь Удалый
90
20
Рабиу
Мохаммед Рабиу
23
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
5
Кулик
Владислав Кулик
90
17
Чайковский
Игорь Чайковский
90
29
Ондуа
Гаэль Ондуа
90
15
Глебов
Данил Глебов
90
9
Понсе
Андрес Понсе
35'
57'
35', 57'
87
Запасные
16
Сугробов
Владимир Сугробов
28
Калошин
Павел Калошин
57
Ягьяев
Магомеднаби Ягьяев
10
Кацаев
Адлан Кацаев
27
Мохаммад
Амир Мохаммад
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
6
Маркелов
Иван Маркелов
19
Долгов
Павел Долгов
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
66
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
15
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
10
Комков
Михаил Комков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
77
7
Зотов
Александр Зотов
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
53'
53'
75
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
33
Занев
Петар Занев
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
27
Рожков
Павел Рожков
83
Харитонов
Александр Харитонов
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
70
Гавазай
Энис Гавазай
9
Бодул
Дарко Бодул
91
Обрадович
Марко Обрадович